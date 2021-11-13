Польша намерена к июлю 2022 года создать новое ограждение на границе с Белоруссией

ВАРШАВА, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Польши намерены завершить строительство нового ограждения на границе с Белоруссией до конца июня 2022 года. Об этом сообщил в субботу в утренней программе радиостанции RMF глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

"Мы стремимся, у нас есть конкретный план, чтобы это [завершение работ] было до конца первого полугодия будущего года", - сказал он, отметив, что планируется "180 км длины, 5 м высоты очень профессионального ограждения".

"Это не будет забор, это будет инженерное заграждение, дополнительно оснащенное современной электронной техникой: камерами ночного видения, датчиками движения, камерами мониторинга", - добавил министр, подчеркнув, что вдоль реки Буг исходя из характера территории безопасность будет обеспечиваться другими средствами.

Как считает польский министр, участие в финансировании строительства ограждения отвечает интересам Европейского союза. По его словам, у Польши средства на этот проект есть, но Латвия и Литва находятся в другом положении. "Реальная поддержка должны пойти в Литву и Латвию так, чтобы эти страны могли построить на границе с Белоруссией профессиональные ограждения", - отметил он.

В начале миграционного кризиса на границе с Белоруссией Польша построила ограждение из колючей проволоки, которое не стало серьезным препятствием для мигрантов. Новое, более надежное сооружение обойдется Польше в 1,615 млрд злотых (около $414 млн), из которых 115 млн злотых пойдут на техническое оснащение - датчики, средства наблюдения и прочие современные инструменты. Все эти средства будут выделены из бюджета страны. Строительство должно начаться к началу декабря.

Общая протяженность границы страны с Белоруссией составляет 418 км.