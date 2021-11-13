В Польше заявили, что число мигрантов в лагере на границе с Белоруссией достигло 1,5 тыс.

ВАРШАВА, 13 ноября. /ТАСС/. Численность мигрантов, находящихся в лагере около погранперехода в Кузнице на польско-белорусской границе, возросла до 1,5 тыс. человек. Об этом сообщил в субботу в передаче радиостанции RMF глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"На данный момент там находятся около 1,5 тыс. человек", - сказал он, уточнив, что туда периодически прибывают десятки человек. "Этот лагерь постоянно растет", - продолжал Каминьский.

По его утверждению, лагерь "находится под полным контролем белорусских властей". "Мы наблюдаем, как белорусские власти доставляют мигрантам продовольствие, спальные мешки, палатки, дрова, топоры, ножи", - сказал он.

Министр заверил, что сил и средств, направленных Польшей для защиты границы с Белоруссией, достаточно, чтобы контролировать ситуацию. По его словам, сейчас службу в этом районе несут 13 тыс. военнослужащих, 4,5 тыс. сотрудников пограничной охраны и 2 тыс. полицейских.

Лагерь появился на белорусской стороне границы с Польшей 8 ноября, когда в район около погранперехода в Кузнице подошли несколько тысяч мигрантов. Они сломали заграждение из колючей проволоки и предприняли попытку перейти границу. После ее неудачи люди разбили в этом месте палаточный лагерь.

За текущий год польские пограничники предотвратили более 33 тыс. попыток нелегального пересечения границы с Белоруссией. Группы мигрантов периодически пытаются прорваться через заграждения на территорию Польши.