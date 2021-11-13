Польша может закрыть на границе с Белоруссией железнодорожное движение

ВАРШАВА, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Польши рассматривают возможность закрытия на польско-белорусской границе других пограничных переходов и железнодорожного движения. Об этом заявил в субботу в утренней программе радиостанции RMF глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

По его словам, у Польши есть еще много вариантов воздействия на белорусскую сторону, которую Варшава считает организатором миграционного кризиса на границе. "Они [белорусская сторона] прекрасно знают, что мы можем вот-вот закрыть новые переходы, в том числе железнодорожное движение", - сказал министр. "Белоруссия - важное транзитное государство", - напомнил он, подчеркнув, что Польша знает, насколько этот маршрут важен, в частности, для транспортировки товаров из Китая.

9 ноября Польша закрыла пограничный переход в Кузнице из-за наплыва нелегальных мигрантов.