В Белоруссии заявили, что ситуация с мигрантами на границе с Польшей остается напряженной

"Здесь находятся граждане разных государств и национальностей - около 2 тыс. человек. Ситуация непростая. Люди стремятся попасть в страны Евросоюза. Пока, по определенным обстоятельствам, их туда не пускают", - сказал журналистам первый заместитель председателя Госпогранкомитета Игорь Буткевич в субботу, его цитирует издание "СБ. Беларусь сегодня". По его словам, с белорусской стороны делается все для обеспечения их необходимым, организован подвоз воды, доставка дров, гуманитарной помощи.

Буткевич отметил, что в лагере много детей, но их сложно сосчитать, потому что люди постоянно перемещаются. По его словам, все контакты с польской стороной происходят по дипломатическим каналам, со своей стороны белорусские пограничники готовы поддерживать порядок.

Говоря о тех беженцах, которые в пятницу вечером переместились на территорию Польши и не могут пройти дальше из-за колючего ограждения, установленного польской стороной, Буткевич отметил, что люди оказались заблокированы, среди них есть дети и "им негде размещаться".

По распоряжению президента Александра Лукашенко, в лагере беженцев в субботу начали устанавливать палатки для обогрева и питания женщин и детей.

Миграционный кризис на границе Белоруссии c Польшей, Латвией и Литвой куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Сейчас в стихийном лагере находятся около 2 тыс. мигрантов. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.