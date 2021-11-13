СМИ: в Индии террористы убили офицера с семьей и еще четверых военнослужащих

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 ноября. /ТАСС/. Неизвестные террористы атаковали в субботу конвой индийских сухопутных сил в северо-восточном штате Манипур. Как сообщил телеканал NDTV, при нападении погибли полковник сухопутных сил, его жена и сын, а также еще четверо военнослужащих.

По информации телеканала, теракт произошел в округе Чурачандпур неподалеку от границы с Мьянмой, когда служащие батальона элитного подразделения "Ассамские стрелки" возвращались с позиций в передовой лагерь.

Место нападения оцеплено, идет прочесывание местности в поисках экстремистов. В Манипуре действуют несколько сепаратистских группировок, пока ни одна из них не заявила о своей ответственности за эту акцию.