Лукашенко: после принятия новой конституции нельзя допустить двоевластия в Белоруссии

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с принятием новой конституции ни в коем случае нельзя допустить двоевластия в стране.

"Ни в коем случае не допустить двоевластия. Глава государства, президент, должен оставаться президентом, у нас должна быть президентская республика. В противном случае страну уничтожим", - сказал Лукашенко в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" Игорю Коротченко.

Он отметил, что Всебелорусское народное собрание после принятия нового основного закона может стать высшим представительным органом в стране. "Но очень тонкая грань, чтобы это Всебелорусское народное собрание не довлело над главой государства. Чтобы оно не вмешивалось там, где не нужно, в работу органов власти, но имело достаточно полномочий, чтобы не было этих форс-мажоров. Чтобы страна развивалась спокойно. Как у России примерно Госсовет", - сказал Лукашенко.

Президент подтвердил, что после публичного обсуждения проект новой конституции будет в феврале вынесен на референдум. По его словам, основной закон будет приспособлен к нынешним реалиям. "Уже прошло два десятилетия, по-моему даже больше, после того, как мы приняли свою конституцию. Времена поменялись. Это урок прошлого в том числе года. Нас хотели поймать на "пераменах", по-белорусски говоря", - подчеркнул Лукашенко.

"Они на улицах кричали, наши оппозиционеры так называемые, мятежники: "Надо перемены, перемены". Я все это нормально воспринял, но я сам, без них понимал, что перемены нужны будут", - добавил президент.

Как отметил Лукашенко, оппозиция говорит, что глава государства проталкивает под себя новую конституцию. "Куда уже больше под себя нынешней конституции? Если не будет принята новая конституция, они об этом тоже пишут, то останется эта конституция. А по этой конституции - диктатура. Поэтому начат был процесс конституционной реформы", - заключил он.

Страховка от политических форс-мажоров

Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание после принятия новой конституции послужит страховкой от политических форс-мажоров.

"Всебелорусское народное собрание - это один из страховочных моментов во власти, чтобы этого [политических форс-мажоров] не произошло" - сказал Лукашенко.

По его словам, в то же время "абсолютно тут застраховаться нельзя". "Но я же прекрасно понимаю, что я человек не вечный. Я вместе со своими коллегами, создавшими эту страну, - не вечный. Придут другие. И это скоро произойдет, - отметил Лукашенко. - Но я еще раз говорю, белорусы не те люди, чтобы под ноги бросить то, что они создавали".

Он отметил, что не хотел бы вперед забегать, какие у ВНС будут полномочия. По его словам, есть понимание, что надо поднимать роль Конституционного суда, и не президент должен его формировать. "Потому что Конституционный суд должен давать и заключение по итогам президентских выборов, у нас сейчас в принципе так и получается <...>. Мы сегодня поговариваем о том, чтобы это вывести на Всебелорусское народное собрание", - отметил Лукашенко.

Кроме того, по его словам, есть вопросы, такие как вопрос "объявления войны и мира, отправка военных за пределы Беларуси и так далее". "Импичмент президенту - сложная процедура. Давайте выведем на Всебелорусское собрание. Центральная избирательная комиссия, которая делает заключения и организовывает президентские выборы, референдум, выборы депутатов и прочее, - тоже есть предложение вынести на Всебелорусское народное собрание", - отметил президент.