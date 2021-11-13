Лукашенко назвал свои отношения с Путиным теплыми и братскими

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал свои отношения с президентом России Владимиром Путиным братскими, отметив, что оба лидера одинаково воспринимают происходящее в мире.

"Мы с ним [Владимиром Путиным] на "ты" всегда. У нас очень братские, теплые отношения с ним", - отметил Лукашенко в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" Игорю Коротченко.

"Мы, когда сидим за столом, я говорю: "Слушай, я вот иногда думаю, почему мы практически одинаково воспринимаем реальную действительность?" Философским языком говоря… Я говорю: "Ты дворовый, а я уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого низа", - сказал Лукашенко. Он говорит: "Точно", - добавил Лукашенко, цитируя Путина.

Лукашенко сказал, что "прошлый год был уроком для обоих". "И для меня, и для него. Мы поняли, что все эти вот разговоры - ширма со стороны Запада, это просто разговоры. А они, как я сказал, войны здесь как развязывали постоянно, так нацелены и сегодня", - отметил президент. "Просто уже мы другие, они нас побаиваются", - констатировал он. "И вот прошлый год в этом плане нас еще больше сблизил. И сегодня я даже затрудняюсь назвать вопрос, где бы мы расходились в оценках. Вот, по-моему, нет такого вопроса", - считает белорусский лидер.

Он также добавил, что "всякие, казалось бы, мелочи, они нас сближают в понимании тех процессов, которые происходят". По словам Лукашенко, Путин понимает, что "такое Беларусь, понимает то, что происходит на Западе точно так, как я понимаю". "То есть у нас абсолютно единые подходы к оценке того, что сегодня происходит", - сказал Лукашенко.

Он также высоко оценил профессионализм и потенциал ряда российских политиков. "У того же Саши Бортникова (директор ФСБ Александр Бортников - прим. ТАСС). Возьмите, я не ожидал, что [cпикер Госдумы Вячеслав] Володин укоренится и наберет такую мощь. Он молодец. [Председатель Совета Федерации Валентина] Матвиенко, конечно, - это патриарх, если можно сказать. Это ума палата и практика огромнейшая. Преданная, она очень преданная идеям", - привел примеры Лукашенко. "Возьмите, [директор Службы внешней разведки Сергей] Нарышкин ушел на СВР. Много сотрудничаем с ними. Молодец, на своем месте. Не хочу всех перечислять так. [Премьер-министр Михаил] Мишустин пришелся ко двору. Гибкий, аккуратный, иногда чрезмерно. Но молодец. Очень образованный человек, подготовленный", - добавил Лукашенко. "Возьмите [главу Минобороны Сергея] Шойгу - аксакал. Он, как военный, придя из МЧС, прижился. Его военные уважают. Он знает, что делать", - отметил президент Белоруссии.