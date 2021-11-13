На Украине заявили, что на южной границе разместят ракетный комплекс "Нептун"

КИЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Украина планирует в ближайшее время разместить на своем южном рубеже противокорабельный ракетный комплекс "Нептун". Об этом в субботу сообщил министр оборон страны Алексей Резников в ходе визита в Бердянск Запорожской области.

"Крайне актуальным я считаю, что сегодня на вооружении ВМС Украины находится противокорабельный комплекс "Нептун". От себя лично сделаю все от меня зависящее, чтобы в ближайшей перспективе данный комплекс заступил на боевое дежурство для защиты южных рубежей", - заявил Резников, слова которого приводятся на сайте Министерства обороны Украины.

Глава ведомства в целом напомнил об активном военном сотрудничестве с западными партнерами, в частности с США. "В настоящее время два катера типа Island морским путем осуществляют переход на Украину. Отмечу, что два катера Island уже выполняют задачи в составе национального флота", - сказал Резников. Он добавил, что в Черном море, кроме того, Украина сотрудничает с Турцией, напомнив, что недавно на вооружение ВМС поступил первый беспилотный комплекс Bayraktar, а на турецкой верфи началось строительство корпуса главного корвета типа ADA для нужд украинского флота.

Министр обороны также заявил о необходимости ускорить строительство базы ВМС "Восток" в Бердянске. "Будут даны соответствующие поручения, чтобы ускорить строительство базы ВМС в Бердянске", - заверил Резников. В свою очередь командующий ВМС Украины Алексей Неежпапа сообщил, что на баланс Минобороны будет передан участок в 3,04 га, где будет размещено командование базы и два дивизиона кораблей - дивизион малых бронированных артиллерийских катеров и патрульных катеров типа Mark VI и дивизион судов обеспечения. Там же, добавил он, будут дислоцироваться радиотехническое подразделение и подразделение по борьбе с противодиверсионными средствами, силы обеспечения.

По словам Резникова, украинский флот будет выполнять задачи по защите национальных интересов Украины не только в ближней морской зоне, но в будущем и в исключительной морской экономической зоне.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к 2035 году на Украине планируют реализовать большую программу по развитию военно-морского флота. По его словам, в стране создается инфраструктура для строительства малых подводных лодок, корветов и военных катеров, планируется создание военно-морских баз, в том числе в Бердянске и Очакове.