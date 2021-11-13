В Баку заявили об обстреле армянскими военными позиций в Кельбаджарском районе

БАКУ, 13 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Армении обстреливают позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе республики, заявило в субботу Министерство обороны Азербайджана.

"С полудня 13 ноября Вооруженные силы Армении с позиций в поселке Юхары Шорджа Басаркечарского района обстреливают позиции азербайджанской армии в направлении поселка Зейлик Кяльбаджарского района из огнестрельного оружия различного калибра, снайперских винтовок и гранатометов", - говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что перестрелка в этом направлении продолжается. "Подразделения азербайджанской армии принимают адекватные меры для пресечения провокации противоположной стороны. Потерь среди личного состава нет. Оперативная ситуация находится под контролем подразделений ВС Азербайджана", - отмечается в сообщении министерства.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.