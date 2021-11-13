Решение о создании международного фонда поддержки СМИ приняли на Парижском форуме мира

ПАРИЖ, 13 ноября. /ТАСС/. Участники четвертого Парижского форума мира приняли решение о создании международного фонда для поддержки СМИ. Об этом говорится в распространенном в субботу итоговом коммюнике четвертого Парижского форума мира.

В сообщении отмечается, что новый международный фонд создан "для обеспечения развития, устойчивости и независимости СМИ, представляющих общественный интерес".

Независимые СМИ являются необходимым элементом демократии и позволяют противостоять дезинформации, а также способствуют проведению свободных и справедливых выборов, подчеркивают участники форума.

Парижский форум мира проводится ежегодно в годовщину окончания Первой мировой войны. В форуме принимают участие лидеры государств, руководители различных международных организаций, фондов и компаний. Идея проводить в Париже подобное мероприятие была выдвинута главой французского государства Эмманюэлем Макроном. На первом форуме, который состоялся в 2018 году, вместе с французским лидером участвовали президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, правительственные делегации многих других стран.