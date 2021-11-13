Вучич надеется, что миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС разрешится мирным путем

"Я надеюсь, что этот кризис все-таки будет решен. Те люди [мигранты] - жертвы конфликтов, существующих в их странах. И я надеюсь, что взаимоотношения Белоруссии, Польши и Литвы будут лучше, что пройдут переговоры и все проблемы будут решены мирным путем", - сказал он в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".

Он отметил, что в свое время через территорию Сербии прошло порядка 1 млн мигрантов. "Это было нелегко, но мы смогли все организовать <...>. У нас нет последних приливов афганцев, у нас были люди из Сирии и Ирака", - подчеркнул Вучич.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.