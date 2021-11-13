Глава правящей партии Грузии раскритиковал европейских политиков за поддержку Саакашвили

ТБИЛИСИ, 13 ноября. /ТАСС/. Председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе опубликовал письмо, в котором раскритиковал действия европейских депутатов, поддерживающих экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Мы часто слышали искреннюю критику и замечания со стороны наших друзей. Подобная критика для нас крайне ценна. Наши партнеры, настоящие друзья Грузии, на основании предоставленной нами информации часто меняли свою изначальную позицию, что подтверждает их искренность. Однако есть малая группа иностранных политиков упрямо не меняет позицию и продолжает лоббирование "Национального движения" (оппозиционная партия) без аргументации, прямолинейно", - говорится в опубликованном в субботу письме Кобахидзе.

Глава правящей партии также коснулся темы тайного приезда Саакашвили в Грузию и его ареста 1 октября. "Когда осужденный человек незаконно пересекает границу Грузии, следует его сразу же арестовать, или нет? Ответ на тот вопрос простой: если Грузия - государство и верховенство закона для нее ценно, то да", - отметил он.

Грузию в пятницу прибыла евродепутат Анна Фотыга, которая хотела навестить Саакашвили в тюремной больнице, однако ей во встрече было отказано. Этот факт вызвал возмущение и у литовского депутата Жигимантаса Павилениса и бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса. Еще один евродепутат Фиола фон Крамон 9 ноября заявила, что Грузия далека от вступления в ЕС, так как не выполняет своих обязательств в плане развития демократии.

Саакашвили 1 октября задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов, и поместили в тюрьму. Бывший глава государства объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. 8 ноября Минюст республики доставил Саакашвили из тюрьмы города Рустави в тюремную больницу района Глдани на окраине Тбилиси из-за опасений ухудшения состояния здоровья, однако политик и его адвокаты выступали категорически против этого и настаивали на отправке осужденного в частную клинику. В четверг Саакашвили заявил, что прекратит голодовку в случае, если его госпитализируют в гражданскую клинику для прохождения курса реабилитации.

Экс-президент покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране возбудили против него четыре уголовных дела, по двум из них бывшего главу республики заочно приговорили к трем и шести годам заключения соответственно. 20 октября этого года Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, ему грозит до пяти лет тюрьмы. В последнее время политик проживал на Украине и имеет гражданство этой страны.