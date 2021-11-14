NYT: американские военные умолчали о повлекшем жертвы авиаударе в Сирии в 2019 году

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Пентагон скрыл информацию об авиаударе в Сирии в 2019 году, который привел к значительным человеческим жертвам. Об этом в субботу сообщила газета The New York Times.

Согласно проведенному изданием расследованию, 18 марта 2019 года американский истребитель F-15 по указу спецподразделения Task Force 9 скинул бомбу на толпу людей, находившихся в поле близ населенного пункта Эль-Багуз. По данным газеты, в результате авиаудара погибли 70 человек, однако последовавшие затем рапорты и доклады преуменьшали ущерб, независимое расследование инцидента было заморожено, авиаудар не предан широкой огласке.

На этой неделе газета направила всю собранную ей информацию в Центральное командование. В ведомстве признали факт авиаудара, а также заявили о том, что в результате этой бомбардировки погибли 80 человек, однако считают, что удар был оправдан. По словам американских военных, в результате авианалета были ликвидированы 16 боевиков ИГ ("Исламское государство", террористическая группировка, запрещена в РФ) и четыре гражданских. В отношении остальных жертв в ведомстве заявили, что не смогли установить, являлись ли они террористами или мирными жителями.