В МИД Британии заявили, что Россия причастна к кризису на белорусско-польской границе

ЛОНДОН, 14 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс полагает, что Россия имеет отношение к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши. Свою точку зрения она изложила в колонке, опубликованной в субботу в газете The Sunday Telegraph .

"Россия явно несет здесь ответственность, - утверждает Трасс. - Она должна оказать давление на власти Белоруссии, чтобы положить конец кризису и начать диалог". "Посмотрите на то, что происходит в Белоруссии. Эскалация противостояния на польской границе - самое недавнее действие режима [президента Александра] Лукашенко по подрыву региональной безопасности. Он использует отчаявшихся мигрантов как пешки в попытке создать нестабильность и цепляться за власть, не обращая внимания на гуманитарные последствия", - считает Трасс.

"Великобритания не отведет взгляд в сторону. Мы будем стоять плечом к плечу с нашими союзниками в регионе, которые находятся на передовой в борьбе за свободу", - пообещала министр. Она напомнила, что британские военнослужащие помогут польским властям в укреплении границы с Белоруссией.

"Мы стоим плечом к плечу не только с Польшей, которая принимает на себя основной удар этого постыдного рукотворного миграционного кризиса, но и с другими участниками Вишеградской четверки - Венгрией, Словакией и Чешской Республикой, а также с нашими друзьями в странах Балтии и на Украине", - сообщила Трасс.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Сейчас в стихийном лагере находятся около 2 тыс. мигрантов. Государства Евросоюза обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в сложившейся ситуации виноваты именно страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

"Опасный" газопровод

Трасс пообещала объединить усилия с государствами, разделяющими британские ценности. "На саммите НАТО, который пройдет через несколько недель в Риге, мы выдвинем несколько предложений, чтобы бросить вызов методам агрессии XXI века, используемым теми, кто угрожает нашим свободам, экономикам и демократиям", - отметила она.

Глава британской дипломатии призвала другие столицы в Европе присоединиться к позиции Лондона. "Это означает выступать единым фронтом, например в противодействии сооружению газопровода "Северный поток - 2", - заявила она, говоря про уже достроенный трубопровод. "Если позволить России усилить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ, возникнет риск подрыва европейской безопасности", - полагает Трасс.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально это планировалось сделать до конца 2019 года, однако из-за санкций США процесс затормозился. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Чтобы начать прокачку газа, оператору проекта требовалось предоставить в Горное управление города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам. Также ему необходимо получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. Федеральное сетевое агентство Германии должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Это ведомство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.