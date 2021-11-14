В Японии в 2022 году может появиться вторая космическая группа Сил самообороны

ТОКИО, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Японии намерены в 2022 финансовом году (начнется 1 апреля 2022 года) создать в стране вторую космическую оперативную группу воздушных Сил самообороны. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

"Наша деятельность продолжает расширяться, затрагивая сферу космоса, киберпространства и использования электромагнитных волн. В связи с этим крайне важно обеспечить условия для стабильной работы в космическом пространстве", - приводит агентство слова министра обороны Японии Нобуо Киси, который анонсировал появление второй группы.

Планируется, что она разместится на территории авиабазы Хофукита, расположенной в западной префектуре Ямагути. В этом районе к 2023 финансовому году также начнет функционировать новая радиолокационная станция, которая будет использоваться группой, подчеркивает Kyodo.

По мнению агентства, соответствующие меры правительства Японии связаны с усилением активности России и Китая в сфере космоса.

Первая космическая оперативная группа начала действовать 18 мая 2020 года на авиабазе в городе Футю в столичной префектуре Японии.