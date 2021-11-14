Париж подтвердит на встрече глав МИД стран ЕС согласие на новые санкции против Минска

ПАРИЖ, 14 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердит на встрече глав МИД стран ЕС 15 ноября согласие Парижа на принятие нового пакета санкций в отношении Белоруссии. Об этом говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства, распространенном в воскресенье.

"Что касается Белоруссии, министр выразит, в частности, полную солидарность Франции с Польшей, Литвой и Латвией в свете недопустимого использования белорусским режимом в своих целях миграционных потоков, - отмечается в коммюнике. - Франция подтвердит свое согласие на принятие пятого пакета санкций ЕС против Белоруссии".

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.