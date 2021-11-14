Эмир Кувейта принял отставку правительства страны

КАИР, 14 ноября. /ТАСС/. Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах принял в воскресенье отставку премьер-министра страны шейха Сабаха Халеда аль-Хамада ас-Сабаха и его правительства. Об этом сообщило информационное агентство KUNA.

Как уточняется, эмир издал распоряжение, согласно которому отправленный в отставку кабмин должен действовать в качестве временного правительства до формирования нового кабинета.

8 ноября газета Al Qabas проинформировала со ссылкой на источники, что правительство подало эмиру прошение об отставке. О причинах решения исполнительного органа власти не сообщалось.

Это уже вторая отставка кабинета министров Кувейта в нынешнем году. Она произошла на фоне продолжающегося кризиса в отношениях между парламентом и правительством - так называемыми молодой и старой элитами. По итогам прошедших в декабре прошлого года парламентских выборов состав 50-местного Национального собрания (парламента) обновился на 60%. Уже в январе в соответствии с парламентским запросом, который поддержали 30 депутатов, было принято решение о вызове премьер-министра в Нацсобрание, депутаты обвинили его в подборе неквалифицированных и отчасти провокационных фигур на министерские посты. 13 января кабмин подал в отставку, не успев проработать и месяца, а 2 марта указом эмира было сформировано новое правительство.