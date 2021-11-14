Франция проинформирует коллег по ЕС о парижских переговорах с главами МИД и Минобороны РФ

ПАРИЖ, 14 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан проинформирует коллег по ЕС на встрече в Брюсселе 15 ноября о переговорах, которые состоялись ранее в Париже с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу в формате "2+2". Об этом говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства, распространенном в воскресенье.

"Жан-Ив Ле Дриан сообщит своим европейским коллегам об обменах, которые вместе с министром вооруженных сил Франции [Флоранс Парли] он провел со своими российскими коллегами в Париже 12 ноября и которые, помимо Сахеля, были сосредоточены на Белоруссии и Украине", - отмечается в заявлении. "По случаю проведения Совета ЕС [на уровне глав МИД] Жан-Ив Ле Дриан и его немецкий коллега Хайко Маас проведут переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой", - подчеркивается в заявлении.

12 ноября в здании МИД Франции прошло заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности. Россию представляли министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу, а Францию - министр по делам Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Флоранс Парли. Встреча продолжалась больше двух часов. В повестку дня встречи вошли вопросы стратегической стабильности, состояние отношений ЕС и НАТО с Россией и региональные вопросы - ситуация на Украине, в Афганистане, Иране, Ливии.

Формат диалога дипломатических и оборонных ведомств России и Франции в рамках Совета сотрудничества по вопросам безопасности был создан в 2002 году. Такие консультации регулярно проводились вплоть до 2014 года, когда по инициативе Парижа запланированная на март того года встреча была перенесена из-за ситуации на Украине. Работа в таком формате возобновилась лишь в сентябре 2019 года в Москве. По итогам состоявшейся тогда после почти пятилетнего перерыва встречи стороны подтвердили намерение продолжать диалог в таком формате.