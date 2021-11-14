Польша, Литва и Латвия обсуждают использование 4-й статьи договора НАТО

ВАРШАВА, 14 ноября. /ТАСС/. Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность использования 4-й статьи Североатлантического договора в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в опубликованном в воскресенье интервью Польскому агентству печати .

Решения так и нет. Запад пытается справиться с мигрантами, давя на Минск и авиакомпании

"Мы обсуждаем с Латвией, и особенно с Литвой, не вводить ли четвертую статью [договора] НАТО. Это решение предусматривает, что стороны будут проводить общие консультации всякий раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из государств-союзников находятся под угрозой. Похоже, что это становится все больше необходимым. Потому что недостаточно просто публично выразить нашу озабоченность - теперь необходимы конкретные шаги и вовлечение всего альянса", - сказал он.

"В ЕС растет убежденность в том, что кризис, с которым мы сталкиваемся, касается не только Литвы, Латвии и Польши, но и всего сообщества. Более того, есть понимание того, что [президент Белоруссии Александр] Лукашенко не откажется от штурма границы, если мы не будем действовать сообща", - полагает Моравецкий.

"Поэтому мы обязательно будем обсуждать дальнейшие санкции, в том числе полное закрытие границы", - добавил он, подчеркнув, что это лишит белорусские власти экономических выгод. "Мы будем обсуждать дополнительные санкции уже на следующем специальном саммите ЕС, о котором я просил", - заключил глава польского правительства.

Четвертая статья Североатлантического договора предусматривает созыв Совета НАТО для консультаций, если одна из стран альянса считает, что существует угроза ее безопасности.

За текущий год польские пограничники предотвратили более 33 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. С усиленным миграционным давлением столкнулась также и Литва. В понедельник ситуация обострилась - к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов, которые периодически большими группами пытаются прорвать заграждения и пройти в Польшу.