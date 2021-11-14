Кулеба в разговоре с Бореллем обвинил РФ в "деструктивном подходе к нормандскому формату"

КИЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем обвинил Москву в деструктивном подходе к переговорам в "нормандском" формате (Германия, Россия, Украина, Франция) по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба МИД Украины.

"Министр отметил деструктивный подход Российской Федерации к переговорам в "нормандском" формате и призвал Евросоюз принять политические и другие меры для сдерживания России от дальнейших агрессивных действий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Кулеба также рассказал Боррелю о ситуации с безопасностью на Донбассе, в Крыму и вдоль украинских границ.

9 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захаров заявила, что Россия не тормозит подготовку встреч в "нормандском" формате, но не собирается участвовать в постановочном мероприятии. До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва 29 октября направила партнерам по "нормандскому" формату проект итогового документа возможной министерской встречи. По словам Лаврова, Москва ждет реакции на свои предложения и не заинтересована в "показушных выступлениях" на камеры с целью дать сигнал, что формат работает. Он добавил, что в документе перечислены конкретные шаги, которые предпринимает Киев, чтобы "торпедировать минские договоренности".

"Нормандский" формат существует с июня 2014 года. Тогда, на праздновании 70-летия высадки войск союзников в Нормандии, лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялись пять встреч на высшем уровне, последняя - 9 декабря 2019 года в Париже.