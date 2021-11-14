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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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Макей и Боррель обсудили миграционный кризис на белорусской границе

Стороны подтвердили заинтересованность в скорейшем урегулировании кризиса
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей по телефону обсудил с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем ситуацию с мигрантами на границе республики с Евросоюзом.

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"Обсуждена сложная миграционная ситуация на границе Беларуси и ЕС. Владимир Макей довел до собеседника информацию о предпринятых Беларусью шагах по сокращению потока мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, оказании гуманитарной помощи беженцам на границе, взаимодействии по этому вопросу с международными организациями системы ООН, - сообщает пресс-служба МИД Белоруссии в воскресенье. - Подтверждена заинтересованность в скорейшем урегулировании миграционного кризиса".

В сообщении отмечается, что с белорусской стороны подтверждена готовность к равноправному диалогу с ЕС. "С белорусской стороны подтверждена принципиальная готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу с Евросоюзом. Подчеркнута бесперспективность санкций и контрпродуктивность санкционных подходов для развития отношений по линии Беларусь - ЕС", - говорится в сообщении.

12 ноября Макей заявил журналистам, что Белоруссия готова дать жесткий ответ на любые новые санкции в связи с миграционным кризисом. Макей отметил, что "самая главная проблема заключается в том, что необходим нормальный - ответственный, равноправный, уважительный - диалог по комплексному решению проблемы миграции". При этом он отметил, что Минск готов предоставить представителям Еврокомиссии доступ к границе с Польшей. В то же время министр сказал, что сопредельные с Белоруссией государства ведут себя в ситуации с мигрантами "по-бандитски".

Теги
БелоруссияПольшаБоррель, ЖозепМакей, Владимир ВладимировичСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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