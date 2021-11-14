Украинские военные опровергли намерение уничтожать мигрантов в случае прорыва границы

КИЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие 61-й отдельной пехотной егерской бригады (ОПЕБр), входящей в состав сухопутных войск Вооруженных сил Украины и несущей службу в лесной и болотистой местности, уточнили, что будут уничтожать не мигрантов, а лиц, которые могут себя за них выдавать.

"Военнослужащие 61-й ОПЕБр ни в коем случае не будут применять оружие против мигрантов. Вместе с тем под видом мигрантов могут проникать диверсионно-разведывательные группы противника, и именно для борьбы с ними предназначена наша часть", - говорится в сообщении пресс-службы бригады в Facebook.

Ранее пресс-служба бригады распространила сообщение о том, что "ни один так называемый мигрант, а также другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины", так как "просто будут уничтожены подразделениями".

12 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские военные не будут открывать огонь в случае попыток прорыва мигрантов через границу. Он подчеркнул, что "это категорически запрещено".

В свою очередь глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко ранее отмечал, что пока угрозы для Украины со стороны границы с Белоруссией нет, а украинский лидер Владимир Зеленский обещал, что Киев "будет адекватно реагировать на развитие ситуации" на своих границах.