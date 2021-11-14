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Опрос: рейтинг Байдена снизился до минимального показателя с инаугурации

Согласно приведенным данным, работа Джо Байдена на посту главы государства вызывает одобрение у 41% респондентов

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Популярность президента США Джо Байдена среди американцев снизилась до нового минимального показателя с момента его инаугурации. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты социологического опроса, проведенного газетой The Washington Post и телеканалом ABC.

Согласно приведенным данным, работа Байдена на посту главы государства вызывает одобрение у 41% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 53% участников опроса. Остальные не дали ответа.

Как отмечают исследователи, это самый низкий рейтинг Байдена, зафиксированный с момента его состоявшейся в январе инаугурации при проведении опросов The Washington Post и ABC. Как свидетельствуют представленные данные, популярность действующего американского лидера постоянно снижалась в течение последних нескольких месяцев. Основной причиной этого было недовольство избирателей экономической ситуацией в США, в том числе ростом цен.

В сентябре работу Байдена на посту президента одобряли 44% респондентов. Противоположного мнения тогда придерживались 51% участников опроса. В июне эти показатели составляли соответственно 50% и 42%, в апреле - 52% и 42%.

Самый недавний опрос The Washington Post и ABC был проведен среди примерно тысячи совершеннолетних американцев по всей стране в период с 7 по 10 ноября. Вопросы им задавали по телефону.

О снижении популярности американского лидера свидетельствуют и результаты многих других социологических исследований. Байден, комментируя это, ранее в текущем месяце заявил, что "баллотировался в президенты не из-за опросов общественного мнения".

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