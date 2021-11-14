В Израиле заявили о работе над делом арестованных за фото резиденции Эрдогана граждан

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр и глава МИД Израиля занимаются делом израильской супружеской пары, арестованной ранее на этой неделе в Турции за фотографию одной из резиденций турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле. Об этом сообщил в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства глава кабмина Нафтали Беннет.

"Я хотел бы коснуться ареста супругов Окнин в Турции. Министр иностранных дел [Яир Лапид], я и другие официальные лица занимались этим [делом] на выходных. Речь идет о двух ни в чем не повинных гражданах, которые по ошибке попали в сложную ситуацию", - распространила высказывания Беннета его канцелярия. "Я говорил вчера с родственниками [арестованных израильтян], и мы делаем все, чтобы решить проблему", - добавил израильский премьер, отметив, что, "кроме сказанного, вдаваться в подробности в данный момент не следует".

Канцелярия израильского премьера сообщила в воскресенье, что "супруги Окнин, как уже подчеркивали [израильские] официальные лица, не работают ни на одно из израильских агентств". "В Израиле этим вопросом занимаются на высшем уровне под руководством МИД и продолжат неустанно работать, чтобы как можно скорее решить проблему", - добавили в ведомстве премьера.

По данным газеты Yedioth Ahronoth, турецкий суд арестовал израильскую пару Морди и Натали Окнин в пятницу за то, что они сделали фотографию резиденции Эрдогана со смотровой площадки телекоммуникационной башни в Стамбуле.