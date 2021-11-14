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Блинкен заявил, что США намерены принимать дальнейшие меры против властей Кубы

По мнению госсекретаря, кубинские власти прибегают к "тактике запугивания" в отношении граждан, которые выражали желание провести антиправительственные демонстрации в республике
Госсекретарь США Энтони Блинкен Olivier Douliery/Pool via AP
Описание
Госсекретарь США Энтони Блинкен
© Olivier Douliery/Pool via AP

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Администрация США намерена принимать дальнейшие меры против властей Кубы в связи с тем, что они якобы допускают нарушения прав человека. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном в воскресенье.

"США продолжат принимать меры, которые одновременно поддерживают кубинский народ и способствуют привлечению к ответственности кубинского режима за репрессии и нарушения прав человека", - отметил шеф американской дипломатии. По его версии, кубинские власти прибегают к "тактике запугивания" в отношении граждан, которые выражали желание провести антиправительственные демонстрации в республике 15 ноября.

Теги
СШАКубаБлинкен, Энтони
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