Разумков не исключил, что будет баллотироваться в президенты

"Я готовлюсь к любым вызовам, которые будут стоять передо мной. Я всегда серьезно подходил к любому процессу, в котором принимаю участие, и к любым должностям, которые занимал и занимаю", - сказал он, отвечая на вопрос о готовности стать президентом в эфире телеканала "Прямой". "Надеюсь, в дальнейшем, если будет поддержка людей, буду двигаться в этом направлении. Я не буду меняться в плане принципов и ценностей, но в профессиональном плане буду дальше учиться, готовиться и, надеюсь, качественно выполнять свою работу. Могу ли я быть президентом - это будет ответ людей", - добавил он.

Разумков также рассказал о планах развивать собственное политическое движение. "Это уже ни для кого не секрет, это было много раз заявлено, что я буду строить партию. Да, я буду ее строить на двух составляющих - профессионализм и высокие моральные качества", - сказал он.

Ранее Разумков направил обращение председателю парламента Руслану Стефанчуку о создании межфракционного объединения "Разумная политика". В объединение вошли 25 депутатов, 19 из них - из фракции правящей партии "Слуга народа". В данный момент во фракции "Слуги народа" числится 241 депутат, еще два депутата ее пополнят по итогам недавних довыборов. Украинские политологи не исключают, что президентское большинство может развалиться, если сторонники Разумкова внутри фракции перестанут голосовать "по команде офиса президента". В итоге президент Украины Владимир Зеленский может потерять контроль над Радой.