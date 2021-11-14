В Болгарии завершилось голосование на выборах президента и парламента

СОФИЯ, 14 ноября. /ТАСС/. Голосование на выборах президента республики и досрочных парламентских выборах завершилось в воскресенье в Болгарии. В 20:00 по местному времени (в 21:00 мск) в стране закрылись более 13 тыс. избирательных участков, а избиркомы приступили к подсчету голосов. Лишь несколько участков, где к вечеру образовались очереди желающих принять участие в голосовании, продлили свою работу еще на один час.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), активность избирателей к 16:00 составила 25,72%, в голосовании приняли участие около 1,7 млн человек, что, по оценке экспертов, является рекордно низким показателем. Серьезных нарушений на выборах не зарегистрировано.

За 240 депутатских мест в Народном собрании (парламенте) Болгарии борются представители 20 партий и 7 коалиций, за пост главы государства - 23 кандидата.