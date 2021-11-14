Президент Кубы принял участие в митинге против вмешательства во внутренние дела страны

ГАВАНА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель встретился в воскресенье с участниками митинга в центре Гаваны в поддержку руководства страны, передает корреспондент ТАСС.

"Куба будет жить в мире и в мирной жизни мы сделаем [страну] лучше", - заявил глава государства. Организаторы мероприятия заявили, что выступают против иностранного вмешательства во внутренние дела республики и торгово-экономического эмбарго со стороны США.

В субботу министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что желающие дестабилизировать обстановку на острове активно используют социальные сети для этих целей, а модераторы Facebook и Twitter манипулируют алгоритмами платформ, потворствуя тем самым подобным враждебным инициативам.

Противники руководства Кубы ранее подали заявки на проведение антиправительственных маршей в крупных городах республики 15 ноября. Местные власти отказали в организации акций, поскольку, по их мнению, такие шествия направлены на дестабилизацию обстановки в республике. После получения отказа заявители продолжили призывать граждан к выходу на улицы. Генпрокуратура Кубы вынесла предупреждения нескольким активистам, призывающим к массовым антиправительственным протестам.