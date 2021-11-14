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Президент Кубы принял участие в митинге против вмешательства во внутренние дела страны

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья ранее заявил, что желающие дестабилизировать обстановку на острове активно используют социальные сети для этих целей
Президент Кубы Мигель Диас-Канель с участниками митинга против вмешательства во внутренние дела страны Евгений Задорожный/ТАСС
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Президент Кубы Мигель Диас-Канель с участниками митинга против вмешательства во внутренние дела страны
© Евгений Задорожный/ТАСС

ГАВАНА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель встретился в воскресенье с участниками митинга в центре Гаваны в поддержку руководства страны, передает корреспондент ТАСС.

"Куба будет жить в мире и в мирной жизни мы сделаем [страну] лучше", - заявил глава государства. Организаторы мероприятия заявили, что выступают против иностранного вмешательства во внутренние дела республики и торгово-экономического эмбарго со стороны США.

В субботу министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что желающие дестабилизировать обстановку на острове активно используют социальные сети для этих целей, а модераторы Facebook и Twitter манипулируют алгоритмами платформ, потворствуя тем самым подобным враждебным инициативам.

Противники руководства Кубы ранее подали заявки на проведение антиправительственных маршей в крупных городах республики 15 ноября. Местные власти отказали в организации акций, поскольку, по их мнению, такие шествия направлены на дестабилизацию обстановки в республике. После получения отказа заявители продолжили призывать граждан к выходу на улицы. Генпрокуратура Кубы вынесла предупреждения нескольким активистам, призывающим к массовым антиправительственным протестам.

Теги
Куба
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