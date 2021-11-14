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В Ливерпуле задержали трех человек по подозрению в причастности к теракту

Взрыв произошел рядом с больницей, погиб один человек

ЛОНДОН, 14 ноября. /ТАСС/. Контртеррористическое подразделение британской полиции сообщило о задержании трех человек после взрыва, прогремевшего в воскресенье днем рядом с больницей в Ливерпуле. Об этом сообщило агентство PA со ссылкой на правоохранительные органы.

По его данным, трое мужчин в возрасте 21 года, 26 и 29 лет были задержаны в рамках закона о противодействии терроризму. Ранее стало известно, что в результате подрыва автомобиля, предположительно такси, погиб один человек, еще один пострадал.

Официально британские силовые структуры не квалифицировали произошедшее как теракт. В то же время контртеррористическое подразделение британской полиции подчеркнуло, что внимательно изучает обстоятельства инцидента, не исключая любые версии и сотрудничая по этому вопросу с полицией графства Мерсисайд на западе Англии. Женский госпиталь Ливерпуля, рядом с которым прогремел взрыв, ввел временный запрет на посещение пациентов.

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