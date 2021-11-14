Ирак запланировал на 18 ноября первый вывозной рейс для своих граждан из Белоруссии

КАИР, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Ирака запланировали первый специальный вывозной рейс из Белоруссии для своих граждан, намеревавшихся попасть в страны Евросоюза, но не получивших такой возможности в связи с миграционным кризисом. Об этом сообщил в воскресенье МИД арабской республики.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Первый вывозной рейс для иракцев из Белоруссии запланирован на 18 ноября", - цитирует заявление внешнеполитического ведомства Национальное информационное агентство Ирака.

Ранее иракские власти приняли решение о приостановке прямого авиасообщения между арабской республикой и Белоруссией, а также об отзыве разрешения на работу у белорусского консула в Багдаде.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Страны ЕС обвинили Минск в намеренной эскалации и призвали к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.