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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Ирак запланировал на 18 ноября первый вывозной рейс для своих граждан из Белоруссии

Иракские власти ранее приняли решение о приостановке прямого авиасообщения с Белоруссией, а также об отзыве разрешения на работу у белорусского консула в Багдаде

КАИР, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Ирака запланировали первый специальный вывозной рейс из Белоруссии для своих граждан, намеревавшихся попасть в страны Евросоюза, но не получивших такой возможности в связи с миграционным кризисом. Об этом сообщил в воскресенье МИД арабской республики.

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"Первый вывозной рейс для иракцев из Белоруссии запланирован на 18 ноября", - цитирует заявление внешнеполитического ведомства Национальное информационное агентство Ирака.

Ранее иракские власти приняли решение о приостановке прямого авиасообщения между арабской республикой и Белоруссией, а также об отзыве разрешения на работу у белорусского консула в Багдаде.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Страны ЕС обвинили Минск в намеренной эскалации и призвали к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

Теги
БелоруссияИракСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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