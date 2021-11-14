ГСЧС Украины сконцентрировала на границе с Белоруссией контингент в 5,5 тыс. человек

КИЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Более 5,5 тыс. человек и 700 единиц аварийно-спасательной техники находятся в готовности на границе Украины с Белоруссией, чтобы оперативно отреагировать на возможное осложнение обстановки на фоне миграционного кризиса. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) по результатам межведомственного совещания в Луцке Волынской области, посвященного дополнительным мерам защиты госграницы.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Временно исполняющий обязанности главы ГСЧС Украины Сергей Крук проинформировал участников совещания о том, что на сегодняшний день в пяти приграничных областях в готовности находятся более 5 тыс. 500 человек и 700 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники", - говорится в сообщении.

По словам Крука, в случае осложнения оперативной обстановки на украинско-белорусском участке границы сотрудники ГСЧС обеспечат ликвидацию последствий возможных ЧС и тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ и оказание помощи пострадавшему населению, увеличат количество палаток в пунктах временного пребывания иностранцев. "Усилено взаимодействие с Госпогранслужбой, Нацполицией, Нацгвардией и Государственной миграционной службой по совместному выполнению задач в приграничных с Белоруссией областях", - добавил он.

Ранее сегодня в Луцке секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел межведомственное совещание и сообщил по его итогам, что Украина готова ко всем возможным сценариям развития миграционного кризиса.