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США поставили на Украину порядка 80 тонн боеприпасов

Это была четвертая поставка в рамках дополнительной помощи по безопасности в размере $60 млн, которую американский президент Джо Байден выделил стране

КИЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты поставили на Украину порядка 80 тонн боеприпасов в рамках одобренной в августе президентом Джо Байденом военной помощи в размере $60 млн. Об этом сообщило в воскресенье посольство США на Украине.

"Украина получила из США примерно 80 тонн боеприпасов. Это была четвертая поставка в рамках дополнительной помощи по безопасности в размере $60 млн, которую президент Байден выделил Украине в августе, что демонстрирует поддержку Америкой стабильной, демократической и свободной Украины", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Президент США 27 августа распорядился выделить Украине $60 млн за счет средств Пентагона. Средства пошли на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку. Этот пакет военной помощи Украине включает также противотанковые ракетные комплексы Javelin.

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