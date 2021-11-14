ВС Латвии проводят масштабные военные учения у границы с Белоруссией

РИГА, 14 ноября. /ТАСС/. Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии начали масштабные военные учения The Decisive Point у границы с Белоруссией при участии порядка 3 000 солдат и земессаргов (ополченцев). Маневры проводятся по приказу министра обороны республики Артиса Пабрикса и продлятся до 12 декабря.

"Я попросил объявить военные учения в Латгальском регионе, чтобы наши белорусские коллеги, если их можно так назвать, знали, что это не просто так. В учениях примут участие около 3 000 представителей НВС Латвии. Обучение продлится около месяца", - сказал глава Минобороны в воскресенье Латвийскому телевидению.

Пабрикс полагает, что растет вероятность того, что новые группы мигрантов в Белоруссии могут быть направлены к границе с Латвией, поэтому он отдал приказ о проведении учений. Кроме того, глава оборонного ведомства Латвии не исключил возможности использования 4-й статьи НАТО в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией [статья 4 Североатлантического договора предполагает консультации участников НАТО, если, по мнению одной из сторон, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность кого-либо из участников альянса поставлена под угрозу].

"Я не могу исключить вероятность того, что мы можем обратиться с таким запросом рассмотреть необходимость консультаций по 4-й статье. На данный момент я не думаю, что это так, но мы это обсуждали - это было в повестке дня с самого начала кризиса. Понятно, что инициатором будет страна, по которой будет нанесен главный гибридный удар, но в целом, если ситуация продолжит ухудшаться и возникнет необходимость в таких консультациях, то мы сделаем это вместе", - указал он.

Как сообщает местное агентство LETA со ссылкой на пресс-секретаря командующего НВС Сандру Брале, цель маневров - проверка взаимодействия, структуры командования, логистики, мобильности и процедур принятия решений в крупных подразделениях. По словам Брале, государства - члены ОБСЕ, включая Россию и Белоруссию, были проинформированы об этих учениях.

Латвия вместе с Польшей и Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Белоруссии. С 10 августа были пресечены попытки 2 273 человек незаконно пересечь границу, а всего с начала года были задержаны 414 человек. Правительство Латвии ввело с 11 августа до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов обратно в Белоруссию, а после продлило его действие до 10 февраля 2022 года. Поддержку пограничникам по охране границы оказывают НВС и батальон специального назначения Госполиции Латвии.