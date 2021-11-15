FT: ЕС может ввести санкции против аэропорта Минска из-за миграционного кризиса

ЛОНДОН, 15 ноября. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность введения санкций против порядка 20 чиновников из Белоруссии, а также Национального аэропорта Минска и гостиницы "Минск" в связи с миграционным кризисом на польско-белорусской границе. Об этом в воскресенье сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

По их сведениям, под ограничительные меры также может попасть сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines, несмотря на то, что с 13 ноября перевозчик приостановил рейсы в Минск. Отмечается, что санкции против гостиницы "Минск" могут быть приняты в связи с тем, что в этом отеле, как отмечает издание, размещаются мигранты, которые затем пытаются попасть в Польшу.

В то же время газета подчеркивает, что страны - члены ЕС пока не пришли к консенсусу относительно рестрикций против Национального аэропорта Минска в связи с "существующими юридическими сложностями". При этом сам санкционный список будет дорабатываться в течение нескольких недель, поскольку "Евросоюз координирует свой ответ с союзниками".

15 ноября в Брюсселе пройдет плановое заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, главной темой которого станет обсуждение миграционного кризиса в Белоруссии и новых санкций против этой страны. Как сообщил 12 ноября ТАСС источник во внешнеполитической службе ЕС, главы МИД стран Евросоюза утвердят критерии создания черного списка лиц и организаций, связанных с трафиком мигрантов в Белоруссию, при этом наполнение этого списка ожидается позднее.

Совет ЕС намерен создать новый санкционный режим, который может применяться к физическим и юридическим лицам как Белоруссии, так и других государств. Новые санкции в отношении физических и юридических лиц, которых Брюссель обвинит в трафике людей в страны ЕС через Белоруссию, станут идентичны по содержанию вводившимся ранее Брюсселем целевым ограничительным мерам: запрет на въезд в ЕС и заморозка всех финансовых активов в странах Евросоюза.