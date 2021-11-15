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Столтенберг заявил, что в НАТО готовы к любому развитию событий на границе с Украиной

Это связано с "необычными движениями и концентрацией сил ВС РФ", отметил генсек альянса

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Североатлантический альянс готов к любым изменениям ситуации, связанным с якобы стягиванием российских вооруженных сил на границу с Украиной. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в воскресном интервью телеканалу HBO.

"Мы заметили некоторые необычные движения и концентрацию сил [ВС РФ], именно поэтому мы начеку, отслеживаем ситуацию и готовы реагировать на любое развитие событий", - сказал он.

В минувшую пятницу председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил о том, что США на данный момент считают, что маневры российских войск у границы с Украиной не носят очевидно агрессивного характера.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, назвал безосновательным нагнетанием напряженности инсинуации западных СМИ о планах вторжения на территорию Украины. Он повторил, что передвижения Вооруженных сил РФ на российской территории ни у кого не должны вызывать обеспокоенность.

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УкраинаСтолтенберг, Йенс
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