Столтенберг заявил, что в НАТО нет консенсуса по вопросу вступления Украины в организацию

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Страны НАТО пока не пришли к единому мнению относительного того, должна ли Украина быть в составе организации Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в воскресном интервью телеканалу HBO .

"Чтобы быть членом НАТО, надо отвечать стандартам. Мы помогаем им [Украине] бороться с коррупцией, но 30 членов [организации] должны прийти к единому мнению, а консенсуса в НАТО пока нет", - сказал он.

Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс укрепил отношения с Украиной, но уточнил, что эта страна не подпадает под действие пятой статьи устава организации, предусматривающей коллективную оборону.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО, однако отказался предоставлять План действий по членству (ПДЧ) обеим странам, который представляет собой первый шаг в юридической процедуре вступления в организацию. По оценкам брюссельских экспертов, за 12 лет Киев и Тбилиси скорее отдалились от перспективы вступления в альянс. НАТО не принимает государства с неразрешенными территориальными проблемами, поскольку их членство может втянуть весь альянс в военный конфликт.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО, с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса". Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году военной доктрине. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя в конце сентября встречу президента страны Владимира Зеленского с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, признал, что понимания относительно временных рамок получения Украиной ПДЧ в альянсе пока нет.