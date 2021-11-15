В МИД Чехии заявили о готовности помочь Польше в ситуации на границе с Белоруссией

БРАТИСЛАВА, 15 ноября. /ТАСС/. Чехия готова помочь Польше в урегулировании ситуации с нелегальными мигрантами на границе с Белоруссией. Об этом сообщил в воскресенье вечером на своей странице в Twitter министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.

Решения так и нет. Запад пытается справиться с мигрантами, давя на Минск и авиакомпании

"Я разговаривал со своим польским коллегой Збигневом Рау. Мы обсудили ужасную ситуацию [сложившуюся из-за скопившихся беженцев, пытающихся проникнуть в ЕС] на польско-белорусской границе. Я выразил нашу [Чехии] солидарность с Польшей и подтвердил нашу готовность оказать помощь, если возникнет необходимость", - отметил Кулганек.

По его словам, в понедельник ситуация на польско-белорусской границе станет предметом обсуждения глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, а также стран Вышеградской группы - регионального объединения, в состав которого входят Чехия, Словакия, Венгрия и Польша.