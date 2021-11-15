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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

В МИД Чехии заявили о готовности помочь Польше в ситуации на границе с Белоруссией

Ситуация на польско-белорусской границе станет предметом обсуждения глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза 15 ноября, отметил чешский министр иностранных дел Якуб Кулганек

БРАТИСЛАВА, 15 ноября. /ТАСС/. Чехия готова помочь Польше в урегулировании ситуации с нелегальными мигрантами на границе с Белоруссией. Об этом сообщил в воскресенье вечером на своей странице в Twitter министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.

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"Я разговаривал со своим польским коллегой Збигневом Рау. Мы обсудили ужасную ситуацию [сложившуюся из-за скопившихся беженцев, пытающихся проникнуть в ЕС] на польско-белорусской границе. Я выразил нашу [Чехии] солидарность с Польшей и подтвердил нашу готовность оказать помощь, если возникнет необходимость", - отметил Кулганек.

По его словам, в понедельник ситуация на польско-белорусской границе станет предметом обсуждения глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, а также стран Вышеградской группы - регионального объединения, в состав которого входят Чехия, Словакия, Венгрия и Польша.

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БелоруссияЧехияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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