Компания ZALA Aero поставит семь комплексов беспилотников в Латинскую Америку

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российская компания ZALA Aero (входит в группу компаний "Калашников"), один из крупнейших отечественных производителей беспилотных летательных аппаратов (БЛА), подписала контракт на поставку панамской компании UAV Latam семи беспилотных авиационных систем (БАС) с БЛА. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе UAV Latam.

"Компании ZALA Aero и UAV Latam подписали контракт на поставку семи БАС производства ZALA Aero в 2022-2023 годах", - сказали в пресс-службе панамской компании. В рамках контракта также предполагается продвижение БАС и средств борьбы с БЛА разработки ZALA Aero в восьми латиноамериканских странах, в которых представлена компания UAV Latam.

ZALA Aero также обеспечит подготовку операторов БЛА, отметили в пресс-службе. "В соответствии с контрактом ZALA Aero окажет содействие UAV Latam содействие при строительстве центра подготовки операторов БЛА при помощи тренажеров и технологий виртуальной реальности. Стороны также согласились выполнить проект по созданию центра технологий искусственного интеллекта для обработки и анализа данных", - отметили в компании

UAV Latam - крупнейший оператор БЛА в Латинской Америке. В частности, ее подразделение UAV Peru применяет пять различных БАС производства ZALA Aero с 2017 года.