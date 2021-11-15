Польша намерена в первом полугодии 2022 года достроить забор на границе с Белоруссией

ВАРШАВА, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Польши намерены завершить строительство нового ограждения на границе с Белоруссией в первом полугодии 2022 года. Об этом заявил в понедельник в эфире Польского радио заместитель главы МВД республики Мачей Вонсик.

"Мы хотим закончить этот проект в первом полугодии будущего года", - сказал он, не назвав других деталей. По его словам, власти решили воздерживаться от передачи точной информации, пока не будут подписаны договоры.

В начале миграционного кризиса на границе с Белоруссией Польша построила ограждение из колючей проволоки, которое не стало серьезным препятствием для мигрантов. Новое и более надежное сооружение обойдется Польше в 1,615 млрд злотых (около $414 млн), из которых 115 млн злотых пойдут на техническое оснащение - датчики, средства наблюдения и прочие современные инструменты. Все эти средства будут выделены из бюджета страны. Строительство должно начаться к началу декабря.

Общая протяженность границы страны с Белоруссией составляет 418 км.

Ситуация на границе

Минувшая ночь на польско-белорусской границе прошла спокойно, отметил Вонсик.

"Ночь была спокойной. Не случилось ничего особенного", - сказал он, признав, что в воскресенье были сигналы, что что-то может произойти: были сообщения, что в лагерь на стороне Белоруссии прибывают новые группы, было подтверждено, что прибыл автомобиль для телетрансляции, что привозят грузовики с древесиной.

"Сейчас на польско-белорусской границе находятся 4 тыс. пограничников, 2 тыс. полицейских, 15 тыс. солдат польской армии. Это значительные силы", - указал Вонсик.

По его словам, польским силовым структурам приходится иметь дело с размещенным в непосредственной близости от польской границы лагерем мигрантов на несколько тысяч человек, а также с группами мигрантов по 50-100 человек, которые, как утверждает Вонсик, "под опекой белорусских служб пытаются перейти границу". "Мы реагируем и предотвращаем проникновение на польскую территорию", - подчеркнул он.

За текущий год польские пограничники предотвратили более 33 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 370 раз больше показателей прошлого года. 8 ноября ситуация обострилась - к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши.

В Польше обвиняют в происходящем белорусские власти, которые, как считают в Варшаве, намеренно привлекают в свою страну мигрантов, чтобы потом направить их на границу с Евросоюзом, дестабилизируя ситуацию в ЕС.