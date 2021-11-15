Саакашвили вновь не доставят в суд

ТБИЛИСИ, 15 ноября. /ТАСС/. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии вновь отказывается от доставки экс-президента Михаила Саакашвили на очередное заседание в суд в целях безопасности. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении ведомства.

"Согласно информации, запрошенной у Службы госбезопасности, представление осужденного Михаила Саакашвили в зале заседаний суда исходя из вопросов его безопасности связано с определенными рисками. На данном этапе осужденный Михаил Саакашвили отказывается от существенной части лечения, его доставка на судебный процесс создает дополнительные риски для его здоровья", - говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы.

Минюст Грузии предлагает проводить суд над Саакашвили дистанционно или в тюремной больнице. "В случае принятия соответствующего решения Специальная пенитенциарная служба обеспечит дистанционное участие в судебном процессе обвиняемого/осужденного Михаила Саакашвили, а также, возможно, проведение судебного заседания в лечебном учреждении № 18 для осужденных/обвиняемых", - говорится в распространенном заявлении.