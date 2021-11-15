МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Белорусская сторона готова способствовать отправке находящихся на границе с Польшей беженцев на родину, но те не изъявляют желания возвращаться домой. Об этом, как сообщает в понедельник агентство БелТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с рабочей группой по доработке проекта конституции страны.

Белоруссия готова доставить находящихся на границе с Польшей мигрантов самолетами "Белавиа" в Мюнхен, заявил Лукашенко, напомнив о предложении властей этого города принять беженцев. "Если поляки не дают гуманитарного коридора, препятствуют этому, мы можем "Белавиа" вывезти их в Мюнхен. Что за проблема? Да мы вывезем их своими самолетами и в Мюнхен направим, если это нужно", - сказал он.

Лукашенко заявил, что обстановка вокруг лагеря мигрантов на границе с Польшей умышленно накаляется, в том числе из расчета вовлечь в этот конфликт Россию. "Ясно, что накаляется обстановка на госгранице, и ясно, с каким прицелом. Мы же это прекрасно понимаем, - приводит его слова БелТА. - Не зря же они через запятую: "Лукашенко виноват", следом - [президент РФ Владимир] Путин, "Беларусь виновата", следом - Россия виновата. Ясно, что это нацелено на эскалацию напряженности".

По данным агентства, Лукашенко также сказал, что белорусские власти делают все для того, чтобы беженцы не накапливались на государственной границе.

Лукашенко заявил, что Белоруссия не хочет конфликта на границе, этот конфликт нужен Польше - БелТА.

Белорусские власти не блокируют доставку помощи мигрантам на границе - БелТА со ссылкой на Лукашенко.