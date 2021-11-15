В Минске упрекнули польскую сторону в медленном оформлении транспорта на границе

МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Польша не выполняет договоренности по пропуску на свою территорию из Белоруссии грузовых транспортных средств, что привело к многокилометровым очередям на границе. Об этом говорится в понедельник в Telegram-канале Госпогранкомитета Белоруссии.

"Закрытие пункта пропуска "Кузница Белостокская" привело к увеличению нагрузки на другие погранпереходы на польском направлении. Образовались многокилометровые очереди. С утра субботы перед польскими пунктами пропуска наблюдается большое скопление из грузовиков, доходящее до 680 машин", - отмечается в сообщении.

В погранведомстве проинформировали, что "увеличение грузопотока для польских коллег не стало веской причиной для активной напряженной работы по его оформлению и пропуску через границу". В комитете констатировали, что польские пункты пропуска "Бобровники" и "Кукурыки", осуществляющие пропуск грузовиков, в очередной раз не выполнили существующие договоренности. В частности, по данным белорусских пограничников, польская сторона в субботу и воскресенье на выезд из Белоруссии оформила в пункте пропуска "Бобровники" 610 грузовых автомобилей при нормативной пропускной способности 1 000, в "Кукурыки" - 1 767 при способности 2 400 машин.

"Белорусская же сторона перевыполнила эти договоренности. Белорусские службы работают с превышением пропускной способности и готовы в любой момент обеспечить пересечение границы в любом пункте пропуска", - отметили в погранкомитете республики.

Польша 9 ноября прекратила оформление физических лиц и транспорта в пункте пропуска "Кузница Белостокская", мотивируя это нахождением в этом районе большого числа нелегальных мигрантов. В Минске заявили, что не видят объективных причин для принятия Польшей одностороннего решения о прекращении оформления физических лиц и транспорта на границе в пункте пропуска "Кузница Белостокская" (с белорусской стороны - "Брузги").