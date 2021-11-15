Вице-премьер Польши предложил исключить РФ и Белоруссию из международных организаций

ВАРШАВА, 15 ноября. /ТАСС/. Польский вице-премьер, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский выступил с инициативой исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и запретить их участие в спортивных состязаниях. Он высказал это предложение в его опубликованном в понедельник интервью изданию Polska Times .

По его мнению, в связи с миграционным кризисом на польско-белорусской границе следует усилить международное давление на руководство Белоруссии и России. "Я бы даже рассматривал возможность исключения двух этих стран из многих международных организаций, а также спортивных состязаний, которые для них важны", - заявил польский вице-премьер.

За текущий год польские пограничники предотвратили более 33 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 370 раз больше показателей прошлого года. 8 ноября ситуация обострилась - к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши.

Власти Польши обвиняют в происходящем белорусское руководство, которое, как считают в Варшаве, намеренно привлекает в свою страну мигрантов, чтобы потом направить их на границу с Евросоюзом, дестабилизируя ситуацию в ЕС. По утверждениям польской стороны, в этой операции также участвует Россия.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

Президент РФ Владимир Путин называл обвинения в адрес РФ о якобы причастности к ситуации с мигрантами, сложившейся на границе Белоруссии и ЕС, попытками переложить проблемы "с больной головы на здоровую". По его словам, Россия не имеет к этому никакого отношения, а страны Запада ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события.