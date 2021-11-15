Глава МИД Дании поддержал жесткие санкции против Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Дания выступает за новый пакет жестких санкций ЕС против Белоруссии. Об этом заявил в понедельник Такое мнение высказал в понедельник глава МИД королевства Еппе Куфуд перед плановым заседанием Совета ЕС на уровне глав МИД.

"То, что мы видим от [президента Белоруссии Александра] Лукашенко и белорусской стороны, совершенно неприемлемо: они используют мигрантов как оружие. Это негуманно, это нечто, чему мы должны сопротивляться, насколько возможно. Поэтому Дания - страна, которая выступает за жесткие санкции против всех, кто организует это вместе с Лукашенко и его режимом. И я надеюсь, что сегодня мы сможем договориться по сильному пакету против Белоруссии", - заявил он журналистам.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.