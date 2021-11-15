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В Армении сменился глава Минобороны

Президент Армен Саркисян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна снял с должности Аршака Карапетяна и назначил на его место вице-премьерa Сурена Папикяна

ЕРЕВАН, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна снял с должности министра обороны Аршака Карапетяна и назначил на его место вице-премьерa Сурена Папикяна. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба президентского аппарата.

"Принимая за основу предложение премьер-министра, президент Армен Саркисян подписал указ об увольнении с должности министра обороны Аршака Карапетяна. Другими указами президента Сурен Папикян освобожден от должности вице-премьера и назначен министром обороны", - говорится в сообщении.

Карапетян был назначен министром обороны Армении в начале августа текущего года. Папикян является одним из ближайщих соратников Пашиняна и председателем партии власти "Гражданский договор".

Теги
АрменияСаркисян, Армен ВардановичПашинян, Никол Воваевич
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