В Армении сменился глава Минобороны

ЕРЕВАН, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна снял с должности министра обороны Аршака Карапетяна и назначил на его место вице-премьерa Сурена Папикяна. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба президентского аппарата.

"Принимая за основу предложение премьер-министра, президент Армен Саркисян подписал указ об увольнении с должности министра обороны Аршака Карапетяна. Другими указами президента Сурен Папикян освобожден от должности вице-премьера и назначен министром обороны", - говорится в сообщении.

Карапетян был назначен министром обороны Армении в начале августа текущего года. Папикян является одним из ближайщих соратников Пашиняна и председателем партии власти "Гражданский договор".