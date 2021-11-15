Пашинян утверждает, что ВС Азербайджана вторглись на территорию Армении на востоке

ЕРЕВАН, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил в понедельник с утверждением, что азербайджанские войска вторглись на территорию Армении на одном из восточных участков границы. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"Со вчерашнего дня у нас было несколько встреч и обсуждений этим составом, - сказал на заседании Совета безопасности республики Пашинян. - Предметом обсуждения стал факт вторжения азербайджанских войск на территорию Армении на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы. Цель сегодняшней встречи - подвести итоги наших дискуссий, а также предоставить нашей общественности полную информацию о произошедших событиях".

Пашинян принял решение уволить главу Минобороны Аршака Карапетяна и назначить на его место вице-премьера Сурена Папикяна из-за ситуации на границе с Азербайджаном, сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"Хочу подчеркнуть, что я принял решение освободить Аршака Карапетяна от должности министра обороны и назначить на эту должность Сурена Папикяна, который в настоящее время является вице-премьером. Такое решение было принято в результате анализа событий, разворачивающихся со вчерашнего дня, - сказал в понедельник на заседании Совета безопасности республики Пашинян. - На данный момент ситуация привела меня к решению, что должна быть смена министра".