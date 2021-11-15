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ОПЕК обсудит в декабре кандидатуру аль-Гаиса на пост генсека организации

Министр нефти и высшего образования Кувейта не стал называть других кандидатов, хотя отметил, что они есть

АБУ-ДАБИ, 15 ноября. /ТАСС/. ОПЕК на встрече в декабре обсудит кандидатуру представителя Кувейта Хейсама аль-Гаиса для назначения на пост генсека организации с 1 августа 2022 года. Об этом сообщил журналистам министр нефти и высшего образования Кувейта Мухаммед Абдель Латиф аль-Фарес в кулуарах Международной нефтегазовой выставки ADIPEC-2021.

"Да, этот вопрос есть в повестке", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. Аль-Фарес добавил, что в ОПЕК обсуждают и других кандидатов, но не стал их называть.
Встреча министров ОПЕК назначена на 1 декабря 2021 года.

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