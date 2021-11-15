Байден затронет вопрос о Тайване на онлайн-саммите с Си Цзиньпином

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен затронуть вопрос о Тайване на онлайн-саммите с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщила представитель американской администрации высокого ранга, выступая на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен предстоящей в понедельник виртуальной встрече лидеров США и Китая.

"Разумеется, Тайвань был темой, обсуждавшейся на всех наших переговорах с китайскими должностными лицами высокого ранга при нынешней [вашингтонской] администрации. И мы, определенно, ожидаем, что это будет темой разговора между двумя президентами завтра (в понедельник - прим. ТАСС) вечером", - заявила представитель исполнительной ветви власти США.

Она отказалась "предвосхищать то, что собирается сказать президент" Байден при рассмотрении тайваньской тематики. "Отмечу лишь, что наша (американская - прим. ТАСС) политика [в отношении Тайваня] была последовательной и остается последовательной, и я рассчитываю, что президент это подтвердит", - сказала американская чиновница. По ее словам, Вашингтон в том числе просит Пекин не характеризовать неверным образом американскую позицию по Тайваню. Такие действия со стороны КНР имели место "несколько раз", утверждала представитель правительства США.

Брифинг, на котором она выступила, был проведен американскими властями в воскресенье. Согласно рабочему графику Байдена на понедельник, распространенному Белым домом, американо-китайский онлайн-саммит начнется в 19:45 по времени восточного побережья США (03:45 16 ноября мск).

США и Тайвань

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В прошлом году администрация 45-го президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.

В начале октября газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники в администрации Байдена, что военные инструкторы США уже более года ведут секретную деятельность на Тайване с целью укрепления его оборонного потенциала.