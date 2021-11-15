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Байден обсудит с Си Цзиньпином, как не допустить конфликта между странами

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Вашингтон полагает, что запланированная на понедельник встреча по видеосвязи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина будет главным образом направлена на то, чтобы конкуренция между странами осуществлялась ответственно и не привела к конфликту. Об этом сообщила в воскресенье на спецбрифинге представитель администрации США высокого ранга.

"Мы считаем, что эта встреча на уровне лидеров важна для того, чтобы конкуренция осуществлялась ответственным образом", - сказала она. "Данное взаимодействие важно, поскольку позволяет установить правила соперничества по двум ключевым моментам. Первый - гарантировать, что конкуренция не приведет к конфликту", - пояснила сотрудница. "Во-вторых, мы также считаем, что эта встреча <...> направлена на обеспечение соблюдения правил игры, - отметила представитель администрации. - Это возможность для президента Байдена прямо сказать председателю Си [Цзиньпину], что он ожидает от него соблюдения правил игры, как это делают другие ответственные государства".

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СШАКитайСи ЦзиньпинБайден, Джо
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