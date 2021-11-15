Совбез Армении призвал Россию и ОДКБ обратить внимание на действия Баку на востоке страны

ЕРЕВАН, 15 ноября. /ТАСС/. Совет безопасности Армении призывает Россию, ОДКБ и международное сообщество обратить внимание на "агрессивные действия" ВС Азербайджана на востоке армяно-азербайджанской границы. Об этом в понедельник говорится в заявлении Совбеза.

"Совбез обращает внимание России, ОДКБ и международного сообщества на продолжающиеся агрессивные действия ВС Азербайджана, подчеркивая, что эти действия направлены против суверенитета, территориальной целостности страны, региональной безопасности и стабильности, а также противоречат положениям трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года", - отмечается в заявлении.

В нем говорится также, что "в результате действий азербайджанских ВС четыре боевых пункта армянской армии оказались в окружении". "В результате переговоров азербайджанская военная техника и войска, вторгшиеся на суверенную территорию Армении, покинули ее, части ВС были выведены из вышеуказанных четырех боевых позиций", - указывается в заявлении.

В Совбезе Армении также заявили, что "продолжают подчеркивать необходимость мирного урегулирования армяно-азербайджанской пограничной ситуации, то есть зеркального отвода войск с установленной де-юре границы советской Армении и советского Азербайджана и начала демаркации и делимитации границы под эгидой международного сообщества".

Ранее в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию Армении на одном из восточных участков границы. Он также добавил, что причиной увольнения главы Минобороны Аршака Карапетяна является именно развитие событий на границе.